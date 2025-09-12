Avellino-Monza: Biancolino cambia tutto, si riparte dal 3-4-1-2

AVELLINO – Serata di calcio ad alta intensità al Partenio-Lombardi, dove alle 20.30 l’Avellino ospita il Monza in una sfida che promette scintille. Il tecnico Raffaele Biancolino sorprende tutti e ridisegna la squadra con un 3-4-1-2 coraggioso, scegliendo di cambiare volto a ogni reparto.

Le scelte di Biancolino

Dietro torna titolare Enrici, affiancato da Simic e dal giovane Fontanarosa. Sulle corsie, spazio a Missori e Milani, mentre in mezzo al campo rientra dal primo minuto Palmiero, affiancato da Sounas. Sulla trequarti tocca a Roberto Insigne ispirare la manovra, alle spalle di una coppia d’attacco inedita: Crespi, alla prima assoluta, e Biasci.

AVELLINO (3-4-1-2): Iannarilli; Enrici, Simic, Fontanarosa; Missori, Palmiero, Sounas, Milani; Insigne; Crespi, Biasci.

All. R. Biancolino.

A disposizione: Daffara, Cancellotti, Marchisano, Manzi, Gyabuaa, Armellino, Besaggio, Kumi, Palumbo, Russo, Panico, Lescano.

Squalificati: Cagnano.

Indisponibili: Pane, Rigione, D’Andrea, Favilli, Patierno, Tutino.

Monza con il 3-4-2-1

Sul fronte opposto, Palladino Bianco conferma l’impianto collaudato del 3-4-2-1, affidandosi all’esperienza di Pessina e Obiang in mezzo al campo, con Caprari e Galazzi alle spalle del sempre pericoloso Dany Mota.

MONZA (3-4-2-1): Thiam; Izzo, Ravanelli, Lucchesi; Birindelli, Pessina, Obiang, Azzi; Galazzi, Caprari; Dany Mota.

All. P. Bianco.

A disposizione: Pizzignacco, Vailati, Brorsson, A. Carboni, Delli Carri, Domenico, Sardo, Álvarez, Bakoune, Capolupo, Ciurria, Colpani, Colombo, Keita, Petagna, Maric.

Indisponibili: Forson, Zeroli, Antov.

La direzione di gara

La partita sarà diretta dal sig. Pezzato di Lecce, assistito da Votta e Giuggioli. Quarto uomo Ursini, con Nasca al VAR e Del Giovane come AVAR.

Una sfida di motivazioni

Per l’Avellino si tratta di una prova di carattere dopo le difficoltà delle ultime settimane, con un undici che porta freschezza e coraggio. Il Monza, invece, arriva con l’ambizione di confermare la propria solidità e mettere in campo qualità e intensità.

Il pubblico del Partenio è pronto: la sensazione è che possa essere una serata lunga, di quelle che restano nella memoria.