100 DI QUESTI GIORNI. Auguri speciali per l’onomastico di Maria Abbruzzese di Baiano

Oggi a Baiano si festeggia un giorno speciale: Maria Abbruzzese celebra il suo onomastico!

In questa occasione così significativa, non possono mancare gli auguri più sinceri e affettuosi da parte di chi le vuole bene.

A farle arrivare un pensiero pieno d’amore e di gioia sono in particolare i suoi cari nipoti Dora e Mattia, che con il cuore le dicono:

“Tantissimi auguri di buon onomastico, zia Maria! Che questa giornata ti porti tanta felicità, serenità e sorrisi.”

Un nome importante come Maria racchiude tradizione, devozione e bellezza, e oggi tutti i familiari, gli amici e chi la conosce si uniscono per festeggiare questo momento di gioia.

Auguri di cuore a Maria Abbruzzese: che la tua vita sia sempre illuminata da amore, salute e momenti felici.