Sirignano, una giornata dedicata alla prevenzione pediatrica. Visite gratuite per i più piccoli presso il Comune domenica 5 ottobreI

Prendersi cura della salute dei più piccoli significa investire nel futuro delle famiglie e dell’intera comunità. Con questo spirito, il Progetto S.A.I. Sirignano – Arcipelago della Solidarietà, in collaborazione con l’U.O.C. Pediatria e Neonatologia diretta dal dott. G. Furcolo, ha organizzato una Giornata della Prevenzione Pediatrica.

L’iniziativa, patrocinata dall’ASL Napoli 3 Sud e dal Comune di Sirignano, si terrà domenica 5 ottobre, dalle ore 9:30 alle 12:30, presso la sede comunale.

Durante la mattinata, i bambini avranno l’opportunità di usufruire di visite specialistiche gratuite in diverse aree:

Dermatologia pediatrica con la dott.ssa A. Prisco

Gastroenterologia pediatrica con la dott.ssa G. Elefante e la dott.ssa G. De Toro

Nutrizione pediatrica con la dott.ssa D. Mone

L’evento è aperto a tutte le famiglie ed è pensato come occasione per diffondere la cultura della prevenzione, fondamentale per garantire ai bambini una crescita sana e serena.

Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare i numeri indicati nella locandina, anche tramite WhatsApp.

Un momento di attenzione e cura che vuole rafforzare il legame tra istituzioni, medici e famiglie, dimostrando che la salute dei più piccoli è davvero il dono più grande che si possa fare alla comunità.