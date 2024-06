Ad Avellino, il ballottaggio per la carica di sindaco del capoluogo si è concluso con la vittoria di Laura Nargi, che ha prevalso sul suo sfidante Antonio Gengaro. Questa vittoria segna un momento storico per la città, in quanto Nargi diventa la prima donna a ricoprire la carica di sindaco di Avellino. Con una visione chiara e determinata, Nargi si appresta a guidare la città verso un futuro innovativo e prospero, portando con sé nuove prospettive e un rinnovato impegno civico.