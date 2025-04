Pagani, festa della Madonna delle Galline nel segno del raccoglimento: programma civile sospeso fino ai funerali di Papa Francesco

In segno di rispetto per la scomparsa di Papa Francesco, l’edizione 2025 dei festeggiamenti in onore della Madonna del Carmelo, detta “delle Galline”, si aprirà con un forte spirito di raccoglimento e preghiera. Il lutto che ha colpito l’intera comunità cristiana ha portato gli organizzatori a sospendere temporaneamente tutte le attività del programma civile previste fino al termine delle esequie del Santo Padre.

Il secolare rito di apertura del Santuario si svolgerà ugualmente, ma in una cornice di sobrietà e profonda spiritualità. L’appello rivolto a fedeli, tosellanti e cittadini è quello di partecipare con silenzioso rispetto e condivisione del dolore collettivo, trasformando la tradizionale festa in un momento di preghiera e unione.

I cortei che ogni anno accompagnano l’ingresso della Madonna nel Santuario partiranno da piazza D’Arezzo in forma silenziosa, seguiti dalla veglia di preghiera alle ore 18 e dalla Santa Messa delle ore 19.

Secondo quanto stabilito dalle disposizioni del Consiglio dei Ministri e dalle direttive ecclesiastiche, il lutto nazionale durerà cinque giorni. Per questo motivo, gli eventi di intrattenimento del venerdì sono stati cancellati e riprenderanno regolarmente solo dopo la cerimonia dei funerali, nel tardo pomeriggio di sabato.

Gli organizzatori, uniti alle autorità religiose e civili, invitano la popolazione ad affrontare con rispetto e sobrietà questi giorni di dolore, nel segno della fede e del legame profondo con la figura del Pontefice scomparso.

Tutti i dettagli aggiornati sul programma della festa saranno illustrati nella conferenza stampa prevista per domani alle ore 11 presso i locali del Santuario della Madonna delle Galline.