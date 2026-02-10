Mugnano del Cardinale, gli auguri al prof. Giuseppe Romano dal Consiglio Pastorale Filomeniano

I membri del Consiglio Pastorale di Promozione per la Spiritualità Filomeniana di Mugnano del Cardinale, in primis il rettore don Giuseppe Autorino, rivolgono i più sentiti auguri di buon compleanno al prof. Giuseppe Romano, esprimendo sincera riconoscenza per il contributo umano, culturale e spirituale offerto nel corso degli anni alla comunità locale.
Il Consiglio Pastorale sottolinea l’impegno costante del professore nella diffusione dei valori della spiritualità filomeniana e nelle iniziative dedicate alla crescita culturale e religiosa del territorio, evidenziando il ruolo di riferimento che continua a rappresentare per l’intera comunità.
Agli auguri si associa anche la redazione di Binews, che formula al prof. Romano i più cordiali auspici per un compleanno sereno e ricco di soddisfazioni personali e professionali.