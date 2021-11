Avellino, corso gratuito per diventare arbitro federale di pallacanestro

Il Gruppo Arbitri di Pallacanestro di Avellino organizza per ragazzi e ragazze dai 13 ai 30 anni un corso per conseguire la qualifica di Arbitro Federale di Pallacanestro e poter così dirigere gare nei campionati di basket organizzati dalla FIP (Federazione Italiana Pallacanestro). Si parte dalle categorie giovanili e si può arrivare fino in serie A e per ogni gara arbitrata si percepisce un rimborso, commisurato al campionato diretto. Al termine della prima stagione, si avrà diritto alla tessera Siae per il libero accesso alle gare organizzate dalla FIP. Il corso è completamente gratuito, comincerà nella seconda metà di Novembre per concludersi, con un esame finale, nel mese di Dicembre. Le lezioni, che saranno tenute dagli istruttori provinciali CIA (Comitato Italiano Arbitri), avranno cadenza settimanale.

“Siamo contenti di aver attivato il nuovo corso per Arbitri. Sarà un’occasione per dare la possibilità a ragazze e ragazzi, in questo periodo di ripresa delle attività, di guardare nel mondo della palla a spicchi da un’altra finestra – afferma il Delegato Provinciale di Avellino, Goffredo Ferrara -. Per poter frequentare il corso non sono richiesti particolari requisiti, è gradita una conoscenza di base della pallacanestro, ma può partecipare anche chi non ha competenze in tal senso. Il nostro obiettivo è far scendere in campo i ragazzi già a dicembre durante questa stagione sportiva”.

Per maggiori informazioni è possibile contattare Simone (tel. 333/5358744) o Danilo (tel. 347/7314272) oppure scrivere una email a cia.av@campania.fip.it

