AVELLINO. Concorso Internazionale di poesia e arte “Avellino in versi”, VIII edizione

L’associazione Culturale di promozione sociale “Il Bucaneve”, in collaborazione con “Il Saggio” Editore, L’ATB Consulting indice l’VIII Concorso Internazionale di poesia e arte AVELLINO IN VERSI, EDIZIONE 2022 per le seguenti sezioni:

Sez. A Poesia inedita a tema libero

Sez. B Poesia inedita a tema “Pier Paolo Pasolini”

Sez. C Poesia inedita – Vernacolo (con relativa traduzione in italiano)

Sez. D Racconti

Sez. E Cortometraggi o video poesia

Sez. F Studenti

Sez. G Arte (pittura, disegno, fotografia, sculture)

Quota di partecipazione Per ogni opera iscritta al concorso nelle sezioni A, B, C, D, E si richiede un contributo di partecipazione di 10,00 Euro. Per ogni gruppo di tre poesie il contributo richiesto è di 25,00 Euro (quindi se si vuole partecipare con due poesie, ad esempio, il contributo di partecipazione è di 20 euro). Per la sezione F, la partecipazione è gratuita ed è prevista l’invio di una sola poesia o una sola opera. Tale contributo servirà a coprire parzialmente le spese organizzative. La quota di partecipazione può essere cumulabile tra le sezioni A, B, C, D, E, F, G. La quota di partecipazione dovrà essere versata sulla Poste Pay N° 4023600948203585 intestato a Maria Ronca C.F. RNCMRA74A47I805Z o in contanti. Le opere di tutte le sezioni, comprese quelle artistiche, vanno inviate o come testo o come immagini (formato.jpg e ottima risoluzione), via email: maria.ronca@gmail.com per eventuali pubblicazioni. Si raccomanda di scrivere in Times new roman, carattere 12. Per i cortometraggi, durata max di 8 minuti, da inviare con DVD.

Scadenza Le domande di partecipazione devono pervenire entro il 15/10/2022.

Copie I concorrenti invieranno 6 copie della poesia, di cui 1 sola completa dei dati anagrafici (nome e cognome, indirizzo, CAP, città di residenza e di nascita, recapito telefonico e posta elettronica) al seguente indirizzo: presso Maria Ronca Via Giuseppe Zigarelli, 14 – 83100 Avellino.

Alla poesia deve essere allegata la ricevuta di ricarica posta pay e una dichiarazione di paternità dell’opera ed esplicitare in calce che l’opera non ha avuto alcuna menzione o premio presso altri concorsi letterari pena l’esclusione dalla manifestazione attuale e future.

Premi La Giuria, il cui giudizio è insindacabile e inappellabile, premierà i primi tre classificati più altri premi speciali delle sezioni A, B, C, D, E, F, G. La giuria ha la facoltà di attribuire premi speciali e di menzionare o segnalare le liriche più meritevoli. Per la sezione D, la Giuria premierà i primi dieci classificati con medaglie e targhe. La cerimonia di premiazione è prevista per il mese di novembre.

Annotazione Le poesie pervenute non saranno restituite e potranno essere utilizzate per un’eventuale pubblicazione. Ogni opera dovrà essere frutto esclusivo del proprio ingegno. Le poesie oggetto di plagio saranno automaticamente escluse dal Concorso e il partecipante sarà cancellato dall’elenco dei poeti dell’Associazione. La partecipazione al concorso implica l’accettazione incondizionata del presente regolamento.

Legge 196/2003 L’Associazione assicura che i dati personali acquisiti sono trattati con la riservatezza prevista dalla legge e saranno utilizzati esclusivamente per l’invio d’informazioni. Ogni poeta può richiedere la cancellazione dagli elenchi cartacei e telematici dell’associazione inviando una semplice comunicazione.

Maria Ronca – Presidente dell’Associazione Culturale “Il Bucaneve