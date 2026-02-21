Pietro Isola, dall’origine mugnanese al Campionato Regionale Indoor: passione e determinazione nel tiro con l’arco

Grande attesa al Palazzetto dello Sport di Fucecchio per il Campionato Regionale Indoor 2026, appuntamento di rilievo per il tiro con l’arco toscano che riunisce atleti provenienti da tutta la regione. Tra i partecipanti figura anche Pietro Isola, arciere di origine mugnanese, oggi residente a Firenze, che continua a distinguersi per impegno e passione.

Dalle radici a Mugnano al lavoro a Firenze

Pietro Isola ha lasciato Mugnano all’età di 19 anni per motivi di lavoro come geometra in azienda. Nonostante il trasferimento, mantiene forte il legame con le proprie origini e porta con sé i valori di sacrificio e determinazione che lo accompagnano anche nello sport.

La passione per il tiro con l’arco

Il suo amore per il tiro con l’arco nasce nel 2019. Da allora ha partecipato a numerose competizioni, migliorando progressivamente tecnica e concentrazione. Gara dopo gara, Pietro ha costruito un percorso fatto di dedizione e costanza, qualità fondamentali in una disciplina che richiede precisione, autocontrollo e forza mentale.

Il percorso agonistico

Nel ranking della competizione figura tra gli atleti in gara con la società Arcieri della Signoria, confermando la sua presenza nel panorama arcieristico regionale. L’approdo al Campionato Regionale rappresenta un traguardo significativo e il riconoscimento del lavoro svolto negli ultimi anni.

L’appuntamento regionale

La competizione si svolge nelle giornate del 21 e 22 febbraio presso il Palazzetto dello Sport di Fucecchio, con le qualificazioni al mattino e, a seguire, le finali e le premiazioni.

Per Pietro Isola, essere presente a questo appuntamento significa non solo competere, ma continuare un percorso sportivo che lo vede crescere e mettersi alla prova ad ogni gara.

Orgoglio e determinazione

La partecipazione al Campionato Regionale Indoor è motivo di orgoglio per chi segue il suo percorso e per chi condivide le sue radici. La sua storia dimostra come passione e impegno possano accompagnare ogni fase della vita, anche lontano dalla propria terra d’origine.

Con l’arco tra le mani e lo sguardo fisso sul bersaglio, Pietro continua a inseguire nuovi traguardi, portando avanti una passione che unisce sport, disciplina e determinazione.