Avellino Basket, tegola Mussini: lesione al crociato, sarà operato

Brutte notizie per l’Unicusano Avellino Basket. Gli esami clinici effettuati nelle ultime ore hanno confermato la lesione del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro per Federico Mussini.
Un infortunio serio, che costringerà il playmaker biancoverde a fermarsi. Il giocatore sarà sottoposto a intervento chirurgico nelle prossime settimane, per poi iniziare il percorso riabilitativo necessario al recupero.
Uno stop pesante per la squadra di coach Di Carlo, che perde uno dei suoi riferimenti offensivi in un momento delicato della stagione. Mussini, infatti, è stato tra i protagonisti delle ultime settimane, garantendo punti e leadership in campo.
La società ha espresso vicinanza al proprio atleta, augurandogli una pronta guarigione e manifestando fiducia nel rivederlo presto sul parquet.
Ora si apre la fase più difficile: quella del recupero.