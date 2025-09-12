Avellino Basket: svelate le nuove divise per la stagione 2025/2026

AVELLINO – Atmosfera elettrica al Multisala Partenio: nella serata che ha presentato il roster 2025/2026, l’Avellino Basket ha alzato il sipario anche sulle nuove divise ufficiali. Un momento atteso da tifosi e appassionati, che hanno potuto ammirare per la prima volta il look con cui i Lupi affronteranno la prossima stagione di Serie A2.

Un concept identitario: “Avellino Basket” al centro

Il design riprende la linea introdotta lo scorso anno: il nome Avellino campeggia in posizione centrale sul petto, a sottolineare ancora una volta l’unione indissolubile tra squadra e città.

La novità? L’aggiunta della parola “Basket” accanto al nome della città, trasformando la maglia in un vero manifesto identitario. Un dettaglio che rende ancora più chiaro il messaggio: chi indossa quella divisa rappresenta non solo un club, ma una comunità intera.

La firma di Magma Sport

Ancora una volta, il lavoro creativo porta la firma di Magma Sport, sponsor tecnico biancoverde. Qualità, cura dei dettagli e innovazione sono gli ingredienti di un progetto che va oltre la semplice maglia da gioco: un simbolo, un segno di appartenenza, un prodotto pensato per raccontare valori e passione.

Le parole del presidente Lombardi

Il presidente Giuseppe Lombardi non ha nascosto la soddisfazione:

“Ringrazio lo staff di Magma per la qualità delle divise e per la disponibilità con cui accompagna il nostro Club. È un partner affidabile, capace di condividere la nostra stessa passione e visione. Questa collaborazione è un valore aggiunto per la società”.

Pronti a lottare con un nuovo look

Con questo restyling, Avellino Basket si prepara ad affrontare una stagione carica di aspettative e nuove sfide. Ogni volta che i giocatori scenderanno sul parquet, non porteranno con sé soltanto una maglia, ma il nome e l’orgoglio di un’intera città.

La stagione è pronta a partire: i Lupi hanno un nuovo volto, ma la stessa fame di sempre.