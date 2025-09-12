Montella, sequestrati quasi 1.500 giocattoli Disney contraffatti: denunciato il titolare di un negozio

Montella (AV) – Maxi sequestro di prodotti contraffatti in Alta Irpinia. I militari della Guardia di Finanza della Tenenza di Sant’Angelo dei Lombardi hanno scoperto e sottoposto a sequestro 1.478 articoli per bambini recanti il marchio “Disney”, pronti per essere immessi sul mercato nonostante fossero falsi e di scarsa qualità.

I giocattoli e gli oggetti, esposti alla vendita a prezzi particolarmente concorrenziali, riproducevano fedelmente il logo della celebre multinazionale, ingannando così i potenziali acquirenti sulla provenienza e sulla sicurezza dei prodotti.

Al termine dell’operazione, il titolare dell’attività commerciale è stato segnalato alla Procura della Repubblica di Avellino con l’accusa di commercio di prodotti con segni distintivi falsi o contraffatti e di ricettazione.

L’intervento rientra nella costante attività di controllo delle Fiamme Gialle irpine a tutela del mercato e dei consumatori. La contraffazione, sottolineano i finanzieri, non solo danneggia le imprese oneste ma rappresenta un fenomeno che alimenta circuiti sommersi di lavoro nero, evasione fiscale, riciclaggio e criminalità organizzata.