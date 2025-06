Avellino Basket, separazione con coach Crotti: “Un uomo di sport, resterà nella nostra storia”

Dopo due stagioni intense e ricche di soddisfazioni, si conclude il percorso comune tra l’Avellino Basket e coach Alessandro Crotti. La società biancoverde ha annunciato ufficialmente la separazione dal tecnico che ha guidato la squadra alla storica promozione in Serie A2 e alla recente partecipazione ai play-in del campionato, segnando una fase di grande rilancio per il basket cittadino.

Crotti ha assunto l’incarico di capo allenatore nel momento in cui il club stava ricostruendo la propria identità. Il suo contributo è stato decisivo: sotto la sua guida, Avellino ha riconquistato fiducia, risultati e soprattutto entusiasmo. Il punto più alto resta senza dubbio la promozione ottenuta sul campo di Montecatini, simbolo di un progetto tecnico vincente e ben strutturato.

A sancire il valore del percorso condiviso, le parole del presidente Giuseppe Lombardi:

«A nome della società e a titolo personale, desidero ringraziare Alessandro per l’impegno, la dedizione e il valore umano e sportivo che ha portato nel nostro progetto. Non è stato solo un allenatore, ma un punto di riferimento, capace di guidare con equilibrio, competenza e passione. Il suo lavoro ha rappresentato un tassello fondamentale per la crescita del club e per il ritorno del basket avellinese nel cuore della pallacanestro che conta. Resterà sempre parte della nostra storia, con il rispetto e la gratitudine di tutta la famiglia biancoverde».

Con l’uscita di scena di Crotti si chiude una fase importante per il club, ma anche una pagina significativa di sport per la città. L’Avellino Basket ora guarda avanti, con l’obiettivo di consolidare quanto costruito e proseguire nel percorso di crescita intrapreso.