Avellino Basket – Fortitudo Bologna, cambia l’orario di Gara 3: palla a due anticipata alle 19

AVELLINO – Cambia l’orario di Gara 3 dei Play-off tra Unicusano Avellino Basket e Flats Service Fortitudo Bologna. La società biancoverde ha comunicato ufficialmente una variazione relativa all’inizio dell’incontro in programma martedì 12 maggio al PalaDelMauro.
La sfida, inizialmente prevista alle ore 20:30, sarà anticipata alle ore 19:00 a seguito di nuove disposizioni organizzative.
Resta invariata la sede dell’incontro, che si disputerà regolarmente al PalaDelMauro davanti al pubblico delle grandi occasioni per una gara fondamentale nella corsa playoff.
La società invita tifosi e appassionati a prendere nota del nuovo orario per evitare disguidi e garantire la massima partecipazione sugli spalti.