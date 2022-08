AVELLINO. Arriva il secondo appuntamento della rassegna Incontri d’estate dedicata a scrittrici e scrittori di rilievo nazionale.

Domani Giovedì 4 Agosto alle 19.00 Carlos Solito presenta il suo nuovo romanzo “Troppa notte intorno a me” edito da Sperling & Kupfer.

Il romanzo è un viaggio ideale di due moderni Dante e Virgilio alla scoperta di alcuni dei luoghi più affascinanti dell’Italia: i monti e le grotte dell’Irpinia.

Nel mezzo del cammin della sua vita, Dante, illustratore trentacinquenne che ha lasciato il Sud per trasferirsi a Milano, si trova ad affrontare l’incubo peggiore che un padre possa immaginare di vivere: la perdita del figlio in un tragico incidente. Tornato nei luoghi della sua infanzia, sui monti Picentini in Irpinia, incontra Virgilio, uno speleologo che vive nei boschi e che lo accompagnerà coi suoi racconti in un viaggio ideale nelle grotte più affascinanti d’Italia, nel profondo di quella perdita che lo ha irrimediabilmente segnato.

Carlos Solito, scrittore, fotografo, giornalista e regista, è nato a Grottaglie, in provincia di Taranto. Ha girato il mondo sin da giovanissimo e oggi collabora con numerosi magazine e quotidiani nazionali realizzando reportage di viaggi. Dirige spot pubblicitari, videoclip musicali e cortometraggi. Le sue fotografie sono state esposte in diversi Paesi e ha pubblicato una ventina di volumi illustrati per i più importanti editori italiani.

L’incontro sarà moderato dal giornalista Gianni Colucci.