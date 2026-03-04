Napoli, alla Mostra d’Oltremare torna “The Easter Garden”: un mese di eventi per celebrare la Pasqua

NAPOLI — Con l’arrivo della primavera, Napoli si prepara ad accogliere nuovamente The Easter Garden, il grande Giardino di Pasqua allestito alla Mostra d’Oltremare, che torna per la sua seconda edizione dal 6 marzo al 6 aprile 2026. L’iniziativa, considerata la prima nel suo genere nel Sud Italia, promette di trasformare l’area del parco in un luogo incantato tra decorazioni pasquali, installazioni colorate e attività dedicate soprattutto ai più piccoli.

Tra fiori, maxi uova e simpatici coniglietti, il giardino tematico accompagnerà i visitatori in un percorso immersivo pensato per famiglie e bambini, con un programma ricco di giochi, laboratori e momenti di intrattenimento.

Uno dei momenti più attesi sarà la caccia alle uova di Pasqua, durante la quale i bambini potranno esplorare gli spazi del parco alla ricerca delle uova nascoste, per poi colorarle e decorarle nelle aree dedicate alle attività creative.

Accanto al gioco, spazio anche alla dimensione educativa, con laboratori didattici, spettacoli e animazione pensati per coinvolgere i più piccoli ma anche per offrire momenti di svago e condivisione a tutta la famiglia. Il percorso si snoderà tra aree verdi e itinerari tematici, arricchiti da installazioni e sorprese pensate per celebrare il periodo pasquale.

Il Giardino sarà allestito presso il Laghetto di Fasilides, all’interno della Mostra d’Oltremare, in Viale Kennedy 64.

Gli orari di apertura prevedono:

• dal lunedì al venerdì: dalle 10:00 alle 13:00 e dalle 15:00 alle 20:00

• sabato, domenica e festivi: orario continuato dalle 10:00 alle 21:00

I biglietti sono acquistabili online sulle piattaforme Etes, Ciaotickets, Go2 e TicketOne, con un prezzo di 14 euro, a cui possono aggiungersi eventuali commissioni di servizio.

Con la sua atmosfera fiabesca e le numerose attività in programma, The Easter Garden si propone come uno degli appuntamenti primaverili dedicati alle famiglie più attesi dell’area napoletana, offrendo un’esperienza all’aria aperta tra gioco, creatività e spirito pasquale.