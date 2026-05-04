Avellino al voto, sorteggiati i numeri: Festa al 1, Nargi al 2, Pizza al 3

AVELLINO – È tutto pronto per la sfida elettorale nel capoluogo irpino. Sono state pubblicate le liste ufficiali dei candidati alle prossime amministrative e, tramite sorteggio, assegnate anche le posizioni delle tre coalizioni in corsa per la guida del Comune.

A occupare la prima posizione sarà la coalizione che sostiene Gianluca Festa. Il numero 2 è stato attribuito alla candidata Laura Nargi, mentre al numero 3 figura la coalizione guidata da Nello Pizza.

Contestualmente è stato reso noto anche l’elenco completo dei candidati al consiglio comunale, consultabile sull’albo pretorio dell’ente. Un passaggio fondamentale che apre ufficialmente la fase più intensa della campagna elettorale.

Come si vota: spazio al voto disgiunto

Tra gli elementi centrali del sistema elettorale c’è la possibilità del voto disgiunto. L’elettore può infatti scegliere un candidato sindaco e, allo stesso tempo, esprimere le preferenze per consiglieri appartenenti a una lista collegata a un’altra coalizione.

Per quanto riguarda le preferenze, è possibile indicarne due, ma rispettando l’alternanza di genere: una per un candidato uomo e una per una candidata donna.

Le liste in campo

Coalizione 1 – Gianluca Festa

* W La Libertà

* Liberi e Forti

* Enjoy Avellino

* Davvero

Coalizione 2 – Laura Nargi

* Fratelli di Avellino

* Forza Avellino Nargi Sindaco

* Sceglie Avellino

* Ora Avellino

* Siamo Avellino

Coalizione 3 – Nello Pizza

* Movimento 5 Stelle

* Mastella Noi di Centro

* Stiamo con Nello Pizza

* Avellino Città Pubblica

* Casa Riformista per Avellino

* Partito Democratico

Con la pubblicazione ufficiale delle liste e la definizione della numerazione, entra nel vivo la corsa verso il voto: tre coalizioni, decine di candidati e una partita politica tutta da giocare nei prossimi giorni.