Avellino – Al carcere borbonico la rassegna ”Quali valori” ?

Riscoprire i valori , far interrogare su quali sono i più importanti e sono una risorsa fondamentale per la nostra vita. Questo l’obiettivo della rassegna culturale dell’associazione ” Nel segno dell’arte ” al via dal 4 agosto ad Avellino.

”Quali valori ?” il titolo della manifestazione che s’ispira al libro di Francesco Varricchio in cui si affronta il tema dell’educazione, il compito dell’educatore e la sua formazione.

Un libro e una mostra insieme per comprendere l’importanza dei valori che rispecchiano le basi su cui si fonda il nostro comportamento e le cose che amiamo. Un ‘occasione per riflettere sul tema dell’educazione e collegarlo alla cultura creando un binomio iscindibile in quanto sono sono due dimensioni che non possono essere divise e sono fondamentali per lo sviluppo dell’individuo. A fare da cornice alla manifestazione il Museo Irpino all’interno delj’ex carcere borbonico di Avellino. Giovedì 4 agosto la cerimonia di apertura alle 17.00 con la presentazione del libro di Francesco Varricchio ”Quali valori?” nella sala blu e alle 18.00 l’inaugurazione della mostra collettiva e di mail art nella sala ex officine.

Un progetto curato da Generoso Vella e che vede la partecipazione di circa 177 artisti che hanno voluto aderire realizzando un’opera con la quale potranno far conoscere se stessi, il proprio stile e la propria sensibilità. L’esposizione nasce per ragionare su un cambiamento interiore e di rigenerazione della coscienza con l’obiettivo di sensibilizzare al confronto intergenerazionale, alla valorizzazione dell’arte contemporanea , comunicando l’importanza dei valori come parte dei principi radicati dentro di noi poiché attraverso essi rispecchiamo le cose che amiamo, ciò che è essenziale e prendiamo le decisioni importanti della nostra vita.

All’apertura sono previsti gli interventi di Eleonora Davide (Responsabile Rossoquadro), di Francesco Genovese ( Presidente dell’ Azione Cattolica Parrocchia Cuore Immacolato di Maria di Avellino ) e di Don Pasquale Iannuzzo ( Direttore della Scuola di Formazione Teologica Diocesana) . Le conclusioni saranno affidate all’educatore Francesco Varricchio, autore del libro ”Quali Valori? ” . Presenta Generoso Vella, presidente dell’Associazione Nel segno dell’arte.

L’evento ha ottenuto il patrocinio della Provincia di Avellino , del Comune di Avellino, di Rossoquadro, della Scuola di Formazione Teologica Diocesana di Avellino, dell’ Azione Cattolica della parrocchia Cuore Immacolato di Maria di Avellino, con il sostegno di Encuentro de las arte plasticas del Costa Rica, di Mujeres de la pintura en Aragua (Venezuela) e dell’Osservatorio Comunicazione Partecipazione Culture Giovanili (OCPG) dell’ Università di Salerno.

L’evento è dedicato al ricordo dell’amico e artista Vincenzo Liguori di Mercato San Severino ( Sa ) . La mostra è visitabile dal 4 al 20 agosto, dal martedì al sabato dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 16.00 alle 19.00 presso l’ex carcere borbonico con ingresso da Piazza Alfredo De Marsico.