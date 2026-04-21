Quadrelle, un giorno speciale: gli auguri a Carmine Isola

Giornata speciale a Quadrelle per Carmine Isola, candidato a sindaco con la lista “Quadrelle Futura”, che oggi celebra il suo compleanno in un momento particolarmente significativo del suo percorso umano e politico.

Una ricorrenza che assume un valore che va oltre l’aspetto personale, intrecciandosi con una fase importante del suo impegno pubblico. In queste ore sono numerosi i messaggi di auguri, carichi di stima e fiducia, che testimoniano la vicinanza di cittadini, sostenitori e di quanti guardano con interesse al progetto politico che lo vede protagonista.

Il compleanno diventa così anche occasione di riflessione sul cammino intrapreso e sugli obiettivi futuri. Per Isola, infatti, questo periodo rappresenta una sfida rilevante, fatta di responsabilità, idee e volontà di contribuire concretamente alla crescita e allo sviluppo della comunità locale.

L’auspicio condiviso è che il nuovo anno possa portare soddisfazioni non solo sul piano personale, ma anche nel percorso politico, con risultati positivi e traguardi importanti per il territorio.

Agli auguri dei candidati e dei sostenitori della lista “Quadrelle Futura” si aggiungono anche quelli della redazione di BiNews, che rivolge a Carmine Isola un sincero buon compleanno e un sentito in bocca al lupo per il prosieguo del suo impegno.