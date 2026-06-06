Sperone rende omaggio a Fernando Masi: inaugurata la mostra dedicata al maestro dell’arte

SPERONE – Si è svolta questa mattina, presso la Galleria-Studio di Corso Umberto I, l’inaugurazione della mostra dedicata a Fernando Masi, artista che ha lasciato un segno profondo nel panorama culturale del territorio.

L’esposizione, organizzata a quattro anni dalla sua scomparsa, ripercorre la lunga e intensa attività artistica del maestro attraverso opere realizzate tra il 1965 e il 2018, fotografie, documenti e testimonianze che raccontano il suo percorso umano e professionale.

Alla cerimonia inaugurale hanno preso parte numerosi cittadini, appassionati d’arte e rappresentanti del mondo della cultura. Tra gli intervenuti, il giornalista Rai Gianni Maritati, il sindaco di Sperone Adolfo Alaia e il giornalista e direttore de Il Meridiano Gianni Amodeo, che hanno ricordato la figura di Fernando Masi, sottolineandone il valore artistico e il contributo offerto alla crescita culturale del territorio.

Nel corso degli interventi è stato evidenziato come l’artista abbia saputo trasformare la sua creatività in un patrimonio collettivo, lasciando opere capaci ancora oggi di emozionare e raccontare storie, sentimenti e identità locali.

La mostra rappresenta non solo un omaggio alla memoria di Fernando Masi, ma anche un’importante occasione per riscoprire il percorso di uno degli artisti più significativi della comunità speronese e del Baianese.

L’esposizione resterà aperta al pubblico nei prossimi giorni, consentendo ai visitatori di immergersi nell’universo creativo del maestro e di ripercorrere le tappe fondamentali della sua produzione artistica.