AVELLA. Tutto pronto per l’inizio della IX edizione della “Sagra della Castagna e della Nocciola”. Il programma

Cinque giorni ricchi di appuntamenti quelli che si terranno nel mese di ottobre nei giorni 8, 9 e 14, 15, 16 Ottobre 2022, dove torna ad Avella la Sagra della Castagna e della Nocciola, giunta alla 9a edizione e che riprende dopo due anni di stop forzato a causa della pandemia. Nelle passate edizioni la manifestazione ha portato in paese migliaia di visitatori che hanno potuto visitare le bellezze della cittadina archeologica e assaggiare le specialità offerte della sagra. Organizzata dall’associazione socio-culturale “I Rami del Melo” propone una celebrazione della lunga tradizione agricola avellana, la cui protagonista è, da sempre, la nocciola e le castagne delle verdi montagne irpine.

L’inizio della manifestazione parte con l’apertura degli stand e intrattenimento musicale con l’esibizione di gruppi, quali i Briganti del Re, I Cilentani Folk, I Rareka antica, che si si esibiranno sul palco di piazza Municipio. Non mancano le sorprese per i più piccoli con i “Incantabosco” che all’interno del bellissimo giardino ducale incanteranno piccoli e grandi.

I visitatori hanno la possibilità di visitare a bordo di un trenino o delle navette, i meravigliosi siti storici di Avella: le Tombe e l’Anfiteatro romano, il Castello Normanno, Palazzo Ducale, Chiosco Convento Frati Minori, Museo Immersivo ed Archeologico, Centro Storico.

Per tutta la durata della Sagra della Castagna e della Nocciola, mercatino artigianale ed esposizione, degustazione e vendita di prodotti tipici irpini e campani (tra cui castagne, funghi, olio d’oliva DOP), con stand di aziende agricole della Regione. In più, in Piazza Municipio, degustazione di tanti piatti, rigorosamente innaffiati da ottimo vino irpino e birra artigianale, per stuzzicare il palato: linguine noci e alici, penne ai funghi porcini, penne al sugo di cinghiale, panino salsiccia e friarielli, fagiolata con cotechini, caldarroste, dolci di nocciola e castagne, noci, nocciole crude e tostate.

Gli stand sono aperti anche a pranzo il Sabato e la Domenica dalle ore 12.00 con possibilità di pranzare in piazza Municipio davanti al palazzo ducale ed in Piazza Convento davanti al convento dei francescani, stando comodamente seduti e rallegrati da musica folk di gruppi itineranti.

Info: 3205553395 (Giuseppe) -pagina facebook: rami del Melo/peppesorice;

Ecco in allegato i programmi della manifestazione: