AVELLA. Tutto pronto per l’apertura dell’Agricola Pavone, punto vendita olio di oliva extravergine, spezie e cosmetici

Nel cuore della Campania, ad Avella, l’Azienda agricola Pavone produce olio extravergine di oliva da generazioni con metodi esclusivamente artigianali, che danno vita a un prodotto genuino e pregiato. Inoltre, sabato 24 giugno 2023 l’azienda inaugura un punto vendita in via G. Amendola 16. L’azienda agricola Pavone utilizza la tecniche che hanno innanzitutto una tutela dell’ambiente e dei più elevati standard di qualità: la raccolta delle olive rispetta infatti i giusti tempi di maturazione. Dopodiché, entro due ore si avvia la molitura. In tal modo l’olio conserva tutte le sue sostanze nutritive, come ad esempio i polifenoli e altri antiossidanti naturali, che conferiscono infine all’olio il gusto piccantino tipico dell’oliva verde appena raccolta. L’agricola Pavone è specializzata anche alla produzione di Condimenti Aromatizzati a base di olio extravergine di oliva con l’aggiunta in minima percentuale di aromi naturali al gusto di: timo, pepe misto, rosmarino, peperoncino e altro. Poche gocce sono sufficienti per personalizzare ed esaltare il gusto di tanti piatti della vostra cucina. Trovi anche spezie in barattolo come rosmarino , maggiorana, origano ecc. Grazie a farmacisti qualificati con l’olio dell’agricola Pavone viene realizzata anche una Crema viso. La crema viso antirughe all’olio d’oliva è prodotta dall’olio d’oliva delle colline della Tora, località avellana vocata alla produzione di olio di altissima qualità, dove appunto l’azienda ha i suoi oliveti.

Le preziose proprietà emollienti e protettive di questo olio molto ricco agiscono in senso migliorativo sulla pelle assicurando un ottimo effetto idratante, importantissimo anche nella prevenzione dell’invecchiamento cutaneo. Non manca la crema per mani sempre all’olio di oliva, he idrata e nutre a fondo la pelle, proteggendola efficacemente da sole, freddo intenso e dall’azione aggressiva di agenti esterni.

L’agricola Pavone di D’Avanzo Teresa ti aspetta nel suo punto vendita sabato 24 giugno 2023 a partire dalle 20 per iniziare insieme un cammino lungo di benessere e qualità. Per info 3921014754.