Progetto artistico “Sporcarsi le mani per costruire la PACE”. Baiano, Villa Comunale a cura del movimento Azione Cattolica e del Forum Giovani

di Antonio Vecchione

La villa comunale di Baiano, il nostro verde cittadino, un luogo ameno, immerso tra prati, alberi di alto fusto, fiori e viali, è diventato lo spazio ideale per trascorrere in serenità il tempo libero. Bambini, ragazzi e giovanotti la frequentano gioiosi, sotto gli sguardi di genitori o nonni, ma senza mai creare confusione o schiamazzi.

L’entusiasmo traspare evidente a ogni sguardo. Ciascuno si ritaglia lo spazio a sua misura, in armonia con gli altri: parco giochi bambini, con scivoli, altalene o percorsi sospesi, campetto per il calcio, pista per pattinaggio. E’ una soddisfazione per noi vecchia generazione rilevare questa sana convivenza e frequentarla per godere di quiete, pace e tranquillità passeggiando tra i viali o prendendo il fresco seduti su panchine o una bibita allo chalet ombrato. Una comoda immersione nella natura a pochi passi dalla piazza centrale di Baiano, dove si impara a socializzare nel rispetto degli altri ed a comportarsi civilmente. In questo scenario vivace e ridente, dove si respira la bellezza delle atmosfere solidali della comunità, oggi una ulteriore prova del valore dei nostri giovani, che sanno mettersi a disposizione della collettività. A cura del movimento di Azione Cattolica giovanile e del Forum Giovani, è in fase di ultimazione il progetto artistico di Mariassunta Petraglia: “Sporcarsi le mani per costruire la PACE”.

Le pareti di ingresso alla Villa sono state completamente intonacate di bianco e poi verniciate con i brillanti colori della pace e con scene bucoliche. Il muro che affaccia sullo scivolo d’ingresso è completamente dipinto a strisce con gli splendidi colori della pace. Una veduta d’insieme che emoziona per la sua bellezza. Al piano villa, tra il verde di tre alberi di magnolia, emergono figure di fiori e piante dai toni caldissimi, di arancio, rosso e giallo. Un contrasto di colori e di scenari magnificamente ideato che incanta per la raffinatezza, uno spettacolo orgogliosamente baianese, tutto da godere.

Grazie a Margherita e Francesca Masucci, Domenico Alaia, Pasqualina Candela, Nicolas Rizzo, e a tutti i giovani impegnati in questo progetto. Concludo confermando la mia fiducia per i giovani di Baiano che si distinguono per intelligenza, qualità e lungimiranza.

Il futuro della nostra comunità è in buone mani e spero che questa opera realizzata abbia una lunghissima vita, non solo come testimonianza artistica di una generazione di eccellenza ma anche per evidenziare la continuità storica del patrimonio di valori di questa comunità. Questa celebrazione della PACE, infatti, mi rimanda a un altro evento artistico del lontano autunno del 1984: nella corte comunale si tenne una straordinaria rassegna artistica, denominata “Amorarte 84”.