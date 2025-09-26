Avellino Basket, aperta la prevendita per l’esordio casalingo contro Urania Milano

Si avvicina l’atteso debutto casalingo dell’Avellino Basket, che domenica 28 settembre alle ore 18:00 ospiterà al Palazzetto dello Sport di Avellino l’Urania Milano, in quella che sarà la prima sfida interna della nuova stagione.

Biglietteria e abbonamenti

La società ha comunicato l’apertura della biglietteria con le seguenti modalità:

• Venerdì 26 settembre: dalle ore 17:00 alle 19:00, sarà possibile acquistare l’abbonamento stagionale e ritirare la tessera per chi lo ha già sottoscritto.

• Sabato 27 settembre: biglietteria aperta esclusivamente per ritiro abbonamenti e vendita biglietti, dalle ore 10:00 alle 12:00.

• Domenica 28 settembre: vendita e ritiro biglietti disponibili dalle ore 10:00 alle 12:00 e dalle ore 15:00 fino all’inizio della partita.

I tagliandi sono acquistabili anche online tramite il portale go2.it.

Prezzi dei biglietti

• Tribuna Vip: € 40,00

• Tribuna Laterale: € 20,00

• Tribuna Superiore: € 15,00

• Curva Sud: € 8,00

La società ricorda che, a partire da questa stagione, i biglietti saranno nominativi e validi solo per la persona indicata al momento dell’acquisto. Sarà quindi necessario presentare un documento di identità al momento dell’ingresso.

L’appello alla tifoseria

La dirigenza invita tutti i sostenitori biancoverdi a non mancare a questo primo, fondamentale appuntamento della stagione: una sfida che promette emozioni e che segnerà l’inizio del nuovo cammino casalingo della squadra.