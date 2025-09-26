Avellino Basket, aperta la prevendita per l’esordio casalingo contro Urania Milano

Si avvicina l’atteso debutto casalingo dell’Avellino Basket, che domenica 28 settembre alle ore 18:00 ospiterà al Palazzetto dello Sport di Avellino l’Urania Milano, in quella che sarà la prima sfida interna della nuova stagione.
Biglietteria e abbonamenti
La società ha comunicato l’apertura della biglietteria con le seguenti modalità:
• Venerdì 26 settembre: dalle ore 17:00 alle 19:00, sarà possibile acquistare l’abbonamento stagionale e ritirare la tessera per chi lo ha già sottoscritto.
• Sabato 27 settembre: biglietteria aperta esclusivamente per ritiro abbonamenti e vendita biglietti, dalle ore 10:00 alle 12:00.
• Domenica 28 settembre: vendita e ritiro biglietti disponibili dalle ore 10:00 alle 12:00 e dalle ore 15:00 fino all’inizio della partita.
I tagliandi sono acquistabili anche online tramite il portale go2.it.
Prezzi dei biglietti
• Tribuna Vip: € 40,00
• Tribuna Laterale: € 20,00
• Tribuna Superiore: € 15,00
• Curva Sud: € 8,00
La società ricorda che, a partire da questa stagione, i biglietti saranno nominativi e validi solo per la persona indicata al momento dell’acquisto. Sarà quindi necessario presentare un documento di identità al momento dell’ingresso.
L’appello alla tifoseria
La dirigenza invita tutti i sostenitori biancoverdi a non mancare a questo primo, fondamentale appuntamento della stagione: una sfida che promette emozioni e che segnerà l’inizio del nuovo cammino casalingo della squadra.