È morto Emilio Fede, volto storico del TG4

– È morto oggi, 2 settembre 2025, Emilio Fede, celebre giornalista e volto storico del TG4. Aveva 94 anni e si trovava ricoverato da tempo presso la Residenza San Felice di Segrate, alle porte di Milano. A confermare la notizia è stata sua figlia Sveva

Nelle ultime ore le sue condizioni si erano drammaticamente aggravate. «Fino a ieri era ancora lucido», aveva riferito un conoscente della famiglia, mentre la figlia Sveva, presente al capezzale, aveva sottolineato: «Tutti voi giornalisti siete con lui e lui è contento».

In Breve: Emilio Fede, una carriera segnata dalla TV