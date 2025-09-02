È morto Emilio Fede, volto storico del TG4

– È morto oggi, 2 settembre 2025, Emilio Fede, celebre giornalista e volto storico del TG4. Aveva 94 anni e si trovava ricoverato da tempo presso la Residenza San Felice di Segrate, alle porte di Milano. A confermare la notizia è stata sua figlia Sveva
Nelle ultime ore le sue condizioni si erano drammaticamente aggravate. «Fino a ieri era ancora lucido», aveva riferito un conoscente della famiglia, mentre la figlia Sveva, presente al capezzale, aveva sottolineato: «Tutti voi giornalisti siete con lui e lui è contento».
In Breve: Emilio Fede, una carriera segnata dalla TV
Nato nel 1931 a Barcellona Pozzo di Gotto (Messina), Fede ha esordito come inviato per la RAI negli anni ’50, arrivando a dirigere il TG1 dal 1981 al 1982.
Nel 1991 fu alla guida di Studio Aperto, quindi, dal 1992 al 2012, ha diretto il TG4, diventando uno dei volti più riconoscibili della televisione italiana.
Innovatore nell’informazione televisiva, fu spesso criticato per uno stile partigiano, ma rimane un protagonista della storia mediatica del Paese.