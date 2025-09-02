È morto Emilio Fede, volto storico del TG4

È morto oggi, 2 settembre 2025, Emilio Fede, celebre giornalista e volto storico del TG4. Aveva 94 anni e si trovava ricoverato da tempo presso la Residenza San Felice di Segrate, alle porte di Milano. A confermare la notizia è stata sua figlia Sveva

Nelle ultime ore le sue condizioni si erano drammaticamente aggravate. «Fino a ieri era ancora lucido», aveva riferito un conoscente della famiglia, mentre la figlia Sveva, presente al capezzale, aveva sottolineato: «Tutti voi giornalisti siete con lui e lui è contento».

In Breve: Emilio Fede, una carriera segnata dalla TV

  • Nato nel 1931 a Barcellona Pozzo di Gotto (Messina), Fede ha esordito come inviato per la RAI negli anni ’50, arrivando a dirigere il TG1 dal 1981 al 1982.

  • Nel 1991 fu alla guida di Studio Aperto, quindi, dal 1992 al 2012, ha diretto il TG4, diventando uno dei volti più riconoscibili della televisione italiana.

  • Innovatore nell’informazione televisiva, fu spesso criticato per uno stile partigiano, ma rimane un protagonista della storia mediatica del Paese.