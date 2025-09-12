TMC.1 – Top Meeting Cardiology: la seconda edizione a Castellammare di Stabia il 15 e 16 maggio 2026

Dopo il successo della prima edizione, torna TMC.1 – Top Meeting Cardiology, uno degli appuntamenti più attesi nel panorama scientifico-cardiologico. La seconda edizione si svolgerà a Castellammare di Stabia il 15 e 16 maggio 2026, in una cornice suggestiva che unisce la bellezza del Golfo di Napoli alle radici storiche del territorio salernitano.

Un evento di alto profilo scientifico

Il congresso si propone come un punto di incontro tra esperienza consolidata e nuove generazioni di professionisti, favorendo il confronto tra esperti Opinion Leader in Cardiologia, giovani specialisti e appassionati del settore.

La formula prevede lezioni magistrali, sessioni interattive “How to” e “Meet the Expert”, momenti di discussione multidisciplinare e dibattiti clinici volti a tradurre le più recenti evidenze scientifiche in scelte terapeutiche concrete e praticabili.

Un programma ricco e interattivo

L’evento sarà caratterizzato da:

• Lezioni d’Autore con la partecipazione di relatori di fama internazionale;

• Ampi dibattiti stimolati da discussants ed esperti;

• Sessioni pratiche e interattive pensate per un apprendimento diretto e dinamico;

• Focus sulle più recenti innovazioni in ambito diagnostico e terapeutico.

La direzione scientifica

La guida scientifica dell’evento è affidata a tre autorevoli cardiologi:

• Michele Capasso

• Antonino Granatelli

• Fabio Minicucci

Quest’ultimo evento segna inoltre il debutto del prof. Antonino Granatelli come nuovo responsabile scientifico, portando la sua esperienza e competenza accademica al servizio dell’iniziativa.

Premio Marco Mirra – II Edizione

Durante il congresso sarà assegnato il Premio Marco Mirra, giunto alla sua seconda edizione, dedicato ai giovani professionisti che si distinguono per ricerca e contributi innovativi in cardiologia. È aperta la call for abstract per la selezione dei lavori candidati.

Informazioni utili

Date: 15 – 16 maggio 2026

Luogo: Castellammare di Stabia (NA)

Info e aggiornamenti: www.topmeetingcardiology.it

Organizzazione a cura di Concreare – Dott.ssa Rosanna Ovallesso (Responsabile Eventi Scientifici).