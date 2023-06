AVELLA. Mercato settimanale in crisi, qualcuno chiede che ritorni in piazza

In tanti premono per il ritorno del mercato settimanale in piazza Municipio. Infatti i commercianti hanno accusato un calo di vendite dopo che è stato ubicato presso il parcheggio Castellana. Qualche commerciante ha deciso di scegliere un altro mercato in quanto ha accusato un calo di vendite. E tra l’altro manca la presenza di venditori di frutta e verdura. Un mercato che aveva subito un calo a favore del mercato di Sperone e che si era ripreso i piazza ma qualcuno ha preferito un’altra occasione e alla fine conti non tornano più e Avella rischia di essere l’unico paese senza mercato settimanale se non di cambierà ubicazione. Albino Albano