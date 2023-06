SEI Sannio, il nuovo Hub di SEI Ventures, apre le porte con il Pitch Day della Fase 1 della Call for ideas – Traiano

SEI Sannio, il secondo Innovation HUB di SEI Ventures con sede a Benevento, ha aperto le porte! Esattamente come Incubatore SEI su Avellino, anche SEI Sannio inizierà la propria attività come spazio di confronto e supporto svolgendo principalmente il ruolo di facilitatore e di attore fondamentale per la nascita di nuove imprese nel territorio sannita, attraverso la formazione in tutte le sue forme, portando assistenza a tutto tondo alle imprese e alle startup, cercando di far fronte a qualsiasi necessità di supporto con il proprio team e con il proprio network.

L’innovation Hub sarà uno spazio in cui la parola d’ordine sarà “contaminazione”, un luogo che raccoglierà, oltre alle startup anche tutti i professionisti che vorranno accedere ai servizi messi a disposizione da SEI Sannio ed entrare a far parte del suo ecosistema.

Per l’occasione, il 10 Giugno si è svolto l’evento Pitch Day che chiude la fase 1 della Call for ideas – Traiano, lanciata lo scorso 17 Gennaio. L’evento ha avuto inizio nella mattinata di sabato e si è protratto fino a sera. In questa giornata 18 startup hanno raccontato la loro idea d’impresa e la loro visione sull’innovazione a tutta la community e al network di SEI, che ha partecipato in qualità di sostenitore e promotore delle idee imprenditoriali dei giovanissimi team.

L’evento si è aperto con i saluti del CEO di SEI Sannio, Antonio Domenico Ialeggio, e del CEO di SEI Ventures, Vincenzo Vitale, che hanno presentato le attività del nuovo Hub e le opportunità che possono sfruttare oggi le startup e i giovani imprenditori. Le 18 startup si sono alternate in due sessioni di Pitch ed incontri 1to1 di approfondimento dei singoli progetti con potenziali partner, clienti e investitori.

La giornata ha avuto come scopo principale quello di selezionare i 10 team che accederanno alla Fase 2 della Call Traiano, in cui le startup dovranno portare la propria idea d’impresa a trasformarsi in una Startup Innovativa in grado di lanciare il loro primo prodotto o servizio sul mercato. Questa è stata l’occasione perfetta per individuare gli attori da poter coinvolgere per il supporto alle startup che si costituiranno o che sono già sul mercato. L’obiettivo è erogare tutti i servizi necessari (spazi, costituzione, contabilità, fundraising, pre-seed e seed) per una rapida crescita e consolidamento delle startup.

SEI Ventures guarda con entusiasmo al futuro continuando a costruire ponti tra i talenti e le opportunità, promuovendo l’innovazione e il rafforzamento del panorama imprenditoriale nelle aree interne d’Italia.