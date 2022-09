AVELLA. Il Sindaco Biancardi alla manifestazione in ricordo di Vassallo.

Alla marcia in memoria del compianto sindaco di Acciaroli, Angelo Vassallo, in rappresentanza della amministrazione comunale avellana il sindaco Vincenzo Biancardi ha partecipato sostenendo fortemente il diniego ad ogni tipo di logica camorristica. “Si è trattata di una vera e propria onda di indignazione che ha trovato la sua forza nella partecipazione di centinaia di persone e rappresentanti istituzionali, questi ultimi – afferma Biancardi – devono garantire la loro presenza in maniera decisa e costante” . Le indagini in corso hanno aperto nuove piste al fine di giungere alla verità, è quello che si aspettano tutti.