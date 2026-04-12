Avella, il 15 aprile la presentazione del libro “Baiano” di Antonio Vecchione

Un appuntamento culturale di grande interesse per il territorio del Baianese e dell’Irpinia: mercoledì 15 aprile 2026, alle ore 18:30, presso la sede del Club Alpino Italiano (CAI) in via Orfanotrofio ad Avella, si terrà la presentazione del libro “Baiano” di Antonio Vecchione.

L’evento è promosso dal Club Alpino Italiano – sottosezione di Avella – e dall’Associazione culturale “Nicola Pugliese”, con l’obiettivo di valorizzare la storia, le tradizioni e l’identità del territorio.

Il volume, realizzato da Antonio Vecchione insieme a Orazio Bocciero, rappresenta un vero e proprio viaggio tra passato e presente, offrendo uno sguardo approfondito sulle radici culturali di Baiano e dell’area circostante. Un’opera che si propone di raccontare luoghi, memorie e tradizioni, contribuendo a rafforzare il senso di appartenenza alla comunità.

Durante l’incontro sarà presente lo stesso autore, Antonio Vecchione, che dialogherà con il pubblico e illustrerà i contenuti del libro, approfondendo i temi legati alla storia locale e alla valorizzazione del patrimonio culturale.

L’iniziativa si inserisce in un percorso più ampio di promozione culturale che vede protagoniste le associazioni del territorio, sempre più impegnate nella diffusione della conoscenza e nella riscoperta delle identità locali.

L’ingresso è libero e l’invito è rivolto a tutta la cittadinanza, chiamata a partecipare a un momento di confronto e condivisione culturale.