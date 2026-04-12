Avella 2027, nasce un nuovo gruppo civico: “Prima gli Avellani” per dare una svolta al paese

In vista delle prossime elezioni comunali del 2027, ad Avella prende forma un nuovo gruppo civico composto da cittadini, professionisti e giovani del territorio, determinati a costruire un progetto politico alternativo e orientato al futuro.

L’iniziativa, ancora in fase di definizione, punta alla creazione di una lista che metta al centro il benessere della comunità, con uno sguardo attento alle esigenze reali degli avellani. Tra gli obiettivi principali vi è la volontà di dare una svolta concreta alla gestione amministrativa del paese, puntando su sviluppo, partecipazione e valorizzazione delle risorse locali.

Uno dei temi centrali del progetto è rappresentato dai giovani. Il gruppo promotore intende infatti contrastare il fenomeno dello spopolamento, sempre più evidente anche ad Avella, creando opportunità di lavoro, crescita e formazione che possano incentivare le nuove generazioni a restare e investire nel proprio territorio.

Particolare attenzione sarà dedicata al miglioramento dei servizi essenziali, ritenuti fondamentali per la qualità della vita dei cittadini. Tra le priorità emergono interventi concreti sulla manutenzione e sicurezza delle strade, oggi spesso trascurate, una maggiore cura della pulizia urbana e del decoro del paese, oltre a un rafforzamento delle attività di controllo e tutela del territorio e del paesaggio. In questo contesto rientra anche la valorizzazione e salvaguardia dei noccioleti e degli uliveti, patrimonio storico, agricolo e identitario del territorio avellano.

Grande attenzione sarà inoltre rivolta al tema del sostegno economico alle famiglie, con l’obiettivo di ridurre il peso delle spese che oggi gravano sui nuclei familiari, in particolare su operai, impiegati e lavoratori. L’intento è individuare soluzioni concrete per alleggerire i costi dei servizi, migliorare l’efficienza amministrativa e sostenere il potere d’acquisto dei cittadini, soprattutto delle fasce più esposte.

Non solo servizi, ma anche valorizzazione del patrimonio: dal castello all’anfiteatro, fino alle eccellenze agricole come la nocciola e l’olio d’oliva, elementi identitari che il gruppo intende promuovere in chiave turistica ed economica.

Il progetto si ispira a un principio chiaro, sintetizzato anche nello slogan che accompagna le prime fasi del percorso: “Prima gli avellani”. Un messaggio che richiama la necessità di rimettere al centro i cittadini, le loro esigenze quotidiane e il loro futuro.

Nelle prossime settimane, si legge nel comunicato, sono previsti incontri e momenti di confronto aperti alla cittadinanza, con l’obiettivo di costruire un programma condiviso e partecipato. L’idea è quella di coinvolgere tutte le energie positive del territorio, superando logiche personalistiche e puntando su competenze, idee e spirito di servizio.

Il cammino verso le elezioni è appena iniziato, ma il segnale è chiaro: ad Avella qualcosa si muove, con l’ambizione di trasformare le criticità in opportunità e restituire al paese una prospettiva concreta di crescita e sviluppo.