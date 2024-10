Auto in fiamme sulla A16 nei pressi di Mercogliano: intervento dei Vigili del Fuoco

Nel tardo pomeriggio di oggi, intorno alle 18:00, un’auto in transito sull’autostrada A16 Napoli-Canosa, al km 41,200 nel territorio di Mercogliano, ha preso fuoco. I Vigili del Fuoco di Avellino sono prontamente intervenuti e hanno domato le fiamme, mettendo in sicurezza il veicolo. Le tre persone a bordo, dirette in Irpinia e provenienti da Napoli, sono rimaste illese, nonostante il grande spavento. La Polizia Stradale, insieme alla società autostradale, ha gestito il traffico, che ha subito rallentamenti durante le operazioni di soccorso.