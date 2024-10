Grottaminarda celebra il 4 Novembre: Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate con una cerimonia in onore dei caduti

Anche quest’anno l’Amministrazione comunale di Grottaminarda intende sottolineare con una cerimonia commemorativa, l’importanza della ricorrenza del 4 Novembre, Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate.

L’iniziativa in collaborazione con l’Associazione Combattenti e Reduci e la Parrocchia di Santa Maria Maggiore, si volgerà secondo un canovaccio consolidato, articolato in momenti civili e momenti religiosi, con la presenza delle Forze di Polizia e di Soccorso Pubblico, del mondo del Volontariato, della Scuola e dell’Università. Fondamentale la presenza dei cittadini che sono tutti invitati a partecipare.

Si comincia alle 9:30 con la Santa Messa, nella Chiesa del Rosario, in onore dei Caduti di tutte le guerre. Alle 10:15 il corteo verso il Monumento ai Caduti ed a seguire la cerimonia con l’Alzabandiera, la Benedizione, la deposizione della Corona d’alloro sul Monumento, la Preghiera del Soldato, gli interventi del Presidente della locale sezione dell’ANCR, del Sindaco e degli studenti che porteranno i loro pensieri rispetto alla necessità di non dimenticare il sacrificio compiuto dalle Forze Armate e da tutti gli Italiani in favore dell’Unità Nazionale e su valori quali la Pace, la solidarietà e la fratellanza tra i popoli.