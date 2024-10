Un nuovo fiocco rosa riempie di felicità la famiglia Ferrante! Oggi, 31 ottobre, in Veneto è nata la piccola Giulia Ferrante, primogenita di Marika Verolino e Andrea Ferrante. La nascita della piccola Giulia è motivo di immensa gioia per i nonni Pierina e Alberto e la zia Lucilla, che da Avella inviano i loro auguri più affettuosi alla nuova arrivata, in attesa di poterla finalmente conoscere e abbracciare.