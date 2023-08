AVELLA. La Comunità piange la dipartita di Angelo, papà 45enne con 4 figli. Don Giuseppe Parisi: “Abbiamo pregato affidandolo al Signore”

Si è spento questa mattina Angelo Musiello, papà 45 enne avellano che era stato colpito da un malore alcune settimane fa e dal quale non si è più ripreso. Marito e papà ideale lascia nell’angoscia e nel dolore sia la sua famiglia che tutta la comunità che per lui aveva pregato affinchè potesse avverarsi quel miracolo che purtroppo non c’è stato. Anche il parroco Don Giuseppe Parisi aveva più volte chiesto ai fedeli di riunirsi in preghiera dinanzi al Santissimo Sacramento per implorare la sua guarigione, l’ultima in ordine di tempo si era tenuto presso la chiesa di San Romano lo scorso 25 agosto a cui avevano partecipato in tantissimi. Angelo Musiello lascia moglie è 4 figli, il più piccolo di soli 4 anni e la comunità avellana a tributargli l’ultimo saluto. Don Giuseppe in merito ha dichiarato: “Abbiamo pregato per Angelo affidandolo al Signore, chiediamo la guarigione però nello stesso tempo ci mettiamo davanti a Lui con un cuore libero, sapendo che qualsiasi decisione lui prende a noi sta bene. Qualunque cosa lui decida l’amore per Dio non cambia, anzi diventa più forte bisogna veramente sostenere, consolare e abbracciare il suo amore per continuare la nostra vita”.