AVELLA. Ieri la commemorazione in piazza Convento degli agenti penitenziari Aniello Vittoria e Michele Gaglione.

La Banda Musicale della Polizia Penitenziaria ieri ha fatto tappa ad Avella per un duplice appuntamento, uno rendere omaggio a due avellani; Aniello Vittoria e Michele Gaglione, che facevano parte del corpo e morti tragicamente nello svolgimento del loro servizio e il secondo invitati all’apertura della manifestazione musicale “Song Summer Festival” all’interno dell’anfiteatro romano. Formalmente istituita nel 1985 in sostituzione della fanfara È costituita da sessanta elementi, tutti appartenenti alla Polizia Penitenziaria, diplomati presso i conservatori di musica italiani. ogni anno partecipa alla tradizionale e solenne cerimonia dell’Annuale del Corpo, che si svolge a Roma alla presenza del Presidente della Repubblica. dal 2010 è diretta dal maestro Fausto Remini, sotto la cui guida si è esibita in svariati concerti, tra cui: “Roma Capitale” , “Natali di Roma”, “Arena Villa Vitali” di Fermo, “Salone della Giustizia 2010” svoltosi a Rimini, “Salone della Giustizia 2012 svoltosi a Roma ed ha partecipato, inoltre, al Campionato Mondiale delle 6 Nazioni di Rugby del 2010.

La Banda diretta dal maestro Fausto Remini ha sfilato da piazza Municipio fino a piazza Convento dove nei pressi dell’ex edificio scolastico sono presenti due lastre di marmo in ricordo del sacrificio dei due avellani. Qui è stata posta una doppia corona per non dimenticare e mantenere vivo nel ricordo del loro sacrificio di un trentennio fa circa. Presente per il comune il vice sindaco Anna Alaia e la consigliera Nicoletta Longobardi oltre ad alcuni familiari dei due agenti scomparsi.