AVELLA. Gli auguri del Circolo Culturale Nicola Pugliese: Natale di condivisione e un 2026 di confronto culturale

Il Circolo Culturale Nicola Pugliese rivolge i più sentiti auguri di un Natale generoso e di un 2026 fecondo a tutti i soci, agli amici e a quanti seguono e partecipano con interesse alle attività culturali promosse dal Circolo.

Un messaggio che va oltre la semplice ricorrenza festiva e che richiama i valori fondanti dell’associazione: dialogo, confronto democratico e crescita culturale. Nell’augurare buone feste, il Circolo rinnova anche l’auspicio di poter organizzare, nel corso del nuovo anno, ulteriori incontri di approfondimento, dedicati ai testi e agli autori proposti, creando spazi aperti di riflessione e partecipazione.

La cultura, intesa come strumento di libertà e di confronto civile, resta al centro dell’impegno del Circolo, che guarda al 2026 come a un anno ricco di iniziative, scambi di idee e momenti di condivisione, nel segno del pluralismo e del rispetto reciproco.

A firmare il messaggio di auguri sono

Pellegrino Palmieri,

Domenico Salvi,

Vincenzo Serpico,

a testimonianza di un percorso collettivo che continua a mettere al centro il valore della cultura come bene comune.

Un augurio che diventa promessa: ritrovarsi presto, discutere, leggere e crescere insieme.