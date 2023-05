AVELLA. Fatima Maietta: “Cerco un dialogo costruttivo con il Sindaco”

“Leggo le questioni politiche amministrative che si stanno vivendo in paese tra noi di Cambia Avella e la maggioranza. Stando lontano riesco ad essere poco presente e partecipativa. Ciò non toglie che il mio piacere è che il nostro paese possa migliorare. A titolo personale cerco un dialogo costruttivo con il Sindaco e sono certa che come noi di Cambia Avella anche il Sindaco e la maggioranza hanno a cuore il bene e la crescita di Avella.

Sarò sempre disponibile per collaborare con tutti e ,se richiesto ,anche con il Sindaco con l’unico interesse che è quello della crescita del paese” . Fatima Maietta consigliere comunale “Cambia Avella”