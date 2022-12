AVELLA. Ecco il cesto natalizio “Made in Avella” su iniziativa della radio web locale

E’ stato presentato questa sera ad Avella, su iniziativa dei giovani della radio web avellana, il cesto natalizio contenente tutti i prodotti locali tipici delle aziende operanti sul territorio. Una iniziativa che ha coinvolto le aziende quali: Miele Montuori, Sodano Group, Agricola Palmieri, Noccioro, Moera, Luciano, Chalet del Formaggio, Agrigarden. Per l’amministrazione comunale era presente la consigliera Nicoletta Longobardi che ha elogiato i giovani che tanto si impegnano per la promozione del territorio e queste iniziative sono da lodare. Per aggiudicarsi il cesto basta partecipare al sorteggio, con l’acquisto di un biglietto da 2 euro, che sarà poi effettuato in diretta radio il 19 dicembre. A fianco al cesto made in Avella presentati anche altri due cesti che andranno in beneficenza per due famiglie bisognose avellane contenenti prodotti di prima necessita.