AVELLA: Don Giuseppe in Consiglio Comunale chiede unione e collaborazione

di Alessia Conte

All’indomani del primo Consiglio Comunale, tenutosi presso il Teatro Biancardi di Avella, dove la popolazione ha potuto assistere all’insediamento con tanto di fascia tricolore del Sindaco dott. Vincenzo Biancardi , non mancano gli apprezzamenti per il discorso Don Giuseppe Parisi. Invitato a spendere qualche parola dall’ex Sindaco avv. Domenico Biancardi, fiducioso di un sostegno sempre più forte tra politica e Chiesa, il parroco della cittadina archeologica ha emozionato tutti.

Il suo discorso è stato un monito ed un invito alla collaborazione attiva e fattiva, affinché non si creino disparità sociali ma anche intellettuali e di posizione. Ha ricordato il grandissimo lavoro svolto durante il primo lockdown della pandemia da Covid-19, ha sottolineato l’instancabile sinergia con la Protezione Civile di Avella che gratuitamente presta un servizio per la comunità. Ha sottolineato la professionalità della dott.ssa Tonia Caruso, che in qualità di medico ha prestato assistenza agli ammalati. Quello che ha colpito del breve ma intenso discorso di Don Giuseppe sono stati alcuni passaggi sul ruolo della politica.

“ Questo augurio che vi siete fatti, di apertura, di affetto, di ascolto, di dialogo sereno e costruttivo spero possa essere duraturo nel tempo… Alla comunità non interessa chi ha ragione e chi ha torto, chi ha fatto bene e chi ha fatto male, quello che interessa sono le certezze” dice Don Giuseppe tra risonanti applausi, e continua “Dobbiamo essere sicuri di poter contare su un’amministrazione vicina alla gente…” e conclude “Una politica che non aiuta la gente è completamente inutile”.

Presente al primo Consiglio Comunale anche l’Arma dei Carabinieri rappresentata dal Capitano della Compagnia di Baiano Antonio Antonazzo Panico, al quale sono andati i ringraziamenti per l’instancabile lavoro svolto sul territorio nel far rispettare quei principi di legalità tanto preziosi a tutti i cittadini.

