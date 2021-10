AVELLA. Chiara Cacace: “È sempre una emozione sedersi in consiglio comunale”

.“E’ sempre un emozione sedersi in Consiglio Comunale. La campagna elettorale è finita il 4 ottobre ed è iniziato un nuovo giorno. Ci impegneremo in maniera responsabile cercando di collaborare e di muoverci ove possibile in sinergia. Non un governo di salute pubblica restando ferme e rispettose le divisioni tra maggioranza e minoranza. Alle giovani donne auguro di avere la competenza di portare in Consiglio un atteggiamento di speranza attraverso la capacità di guardare ed andare oltre, anche rispetto a chi ha qualche esperienza in più. Ci attendono sfide importanti come gli investimenti ed interventi attraverso il pnrr, il Puc ed il recupero dei plessi scolastici. Cercheremo di essere costruttivi e propositivi, ovviamente confidando nella reale capacità dei “padroni di casa” di lasciare anche a noi la porta aperta per ascoltarci. Cercheremo dall’opposizione di assolvere a quanto la legge ci consente anche attraverso il potere di controllo che è garanzia di interesse collettivo e anche della stessa azione di maggioranza”.

Questa la sintesi del discorso fatto da me ieri sera in sede di primo Consiglio Comunale.

Siamo Minoranza e saremo uniti in maniera granitica come gruppo in questo percorso di Consiliatura. Non ci saranno confusione di ruoli e responsabilità. Ognuno dovrà impegnarsi tenendo fede e coerenza al mandato ricevuto. Saremo vicini ai cittadini ed ai loro diritti in maniera concreta. Buon lavoro a tutti nella direzione di una politica di rilancio e crescita per il nostro territorio e le nostre famiglie.

