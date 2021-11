AVELLA. “Autori in Giardino” presenta Carmine Pinto sabato 6 novembre con “La Guerra per il Mezzoggiorno”.

La manifestazione culturale Autori in Giardino programmata dal Comune di Avella ha ospitato diversi autori e autrici tra cui Filippo Spiezia e Francesca Grassi. La Sala Convegni al Palazzo Baronale accoglierà l’autore Carmine Pinto che presenterà il suo libro “La Guerra per il Mezzogiorno, Italiani borbonici e briganti”. L’opera nel 2019 ha ricevuto numerosi premi tra cui il Premio Basilicata, Premio FiuggiStoria Saggistica, Premio Città di Montensano e Premio Rende Book Festival. Sabato alle ore 17.00 sarà presente il Presidente della Provincia di Avellino Domenico Biancardi per i saluti, introdurrà Antonella Venezia Direttore Comitato Irpino ISRI, interverrà Mariano Nigro Vicedirettore Comitato Irpino ISRI e Antonio Tulino Consigliere Comitato Irpino ISRI.

adsense – Responsive – Post Articolo