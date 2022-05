AVELLA. Approvato il progetto esecutivo per la manutenzione straordinarie delle strade interne. Si spera nel finanziamento

La Giunta comunale della cittadina archeologica ha approvato il progetto esecutivo per la manutenzione straordinarie delle infrastrutture tra cui le strade interne del paese. Il progetto ratificato dalla Giunta presieduta dal Sindaco Vincenzo Biancardi prevede interventi su alcune strade cittadine onde migliorare la sicurezza della viabilità oltre a quelle di cose e persone che gravano sulle stesse. Le strade interessate agli interventi straordinari sono le seguenti: Via Foro Avellano, via Petrarca, via Turati, via Bellini, via Aniello Vittoria, via dei Mulini, Via delle Centurie Via Tombe Romane, Via De Sanctis, Tratto di via Castello, via Togliatti e Via Coffa, tratto di via Profenna e Tratto di via Casafalcioni, via Don Minzoni, via Gramsci, via Cupa dei Funari, via Matteotti, piazza San Nicola, via Filippo Vittoria tratto via Buon Giovanni e tratto Corso Vittorio Emanuele. Tutte le strade enunciate, come da progetto, saranno interessate a fresatura di tutta la carreggiata, al riposizionamento dei pozzetti e caditoie, con opere di sistemazione di piccoli tratti di marciapiede, dove presenti, con un nuovo manto bituminoso (tappetino). In alcune di esse si effettueranno anche il completamento delle rete fognarie con relativo allaccio alle abitazioni. Particolarmente interessante il progetto per piazza San Nicola dove saranno demolite le mura presenti a confine della strada con la realizzazione di una piazzetta con fontana e panchine e area parcheggio. Il progetto prevede una spesa di 639.000 euro e interventi incluso opere per la sicurezza di circa 493.000 euro.

La speranza adesso che il progetto venga finanziato per risolvere una volta per tutte i disagi.

