Cimitile costruisce gentilezza con i mattoncini LEGO o compatibili

Il Comune di Cimitile partecipa con entusiasmo al progetto “Costruiamo il nostro paese con i mattoncini LEGO o Compatibili”, insieme agli altri Comuni dell’Agronolano, nell’ambito dell’iniziativa nazionale “Costruiamo Gentilezza” promossa dall’Associazione Cor et Amor.

L’attività, realizzata in collaborazione con l’associazione campana “Autismo in Movimento”, il cui presidente dott Annalisa Vetrano, da anni impegnata nella promozione di una cultura dell’inclusione, mira a diffondere tra i cittadini — e in particolare tra i più giovani — i valori della solidarietà, dell’amicizia e della collaborazione.

Attraverso i mattoncini LEGO e compatibili, simbolo di costruzione e creatività, il progetto vuole rappresentare come ogni gesto gentile, ogni sorriso e ogni mano tesa possano contribuire a edificare una comunità più unita e accogliente.

«Partecipare a un progetto come Costruiamo Gentilezza» — ha dichiarato l’Assessore alla Pubblica Istruzione, Avv. Anna Mercogliano «significa dare ai nostri bambini e ragazzi l’opportunità di comprendere che anche un piccolo gesto può avere un grande valore. Con i mattoncini costruiamo non solo opere colorate, ma relazioni, rispetto e consapevolezza.

Il Comune di Cimitile crede fortemente nell’educazione alla gentilezza come strumento di crescita personale e collettiva. Ringrazio le scuole, le famiglie e le associazioni che ogni giorno collaborano per rendere la nostra comunità più accogliente e inclusiva.»

Il progetto, inserito nel più ampio percorso di educazione civica e sociale promosso dal Comune, invita tutti a contribuire simbolicamente alla costruzione di un mondo migliore, un mattoncino alla volta.

“Costruiamo insieme un mondo più gentile, un mattoncino alla volta.