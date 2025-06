Autostrada Napoli-Bari, traffico in tilt verso Grottaminarda: code già dalla galleria di Montemiletto

Fin dalle prime ore della giornata, l’autostrada A16 Napoli-Canosa in direzione Bari registra un traffico fortemente rallentato, con lunghe code che si estendono dalla galleria di Montemiletto fino allo svincolo di Grottaminarda.

La causa principale è la presenza di cantieri attivi lungo il percorso, in particolare tra Baiano, Avellino Est e Grottaminarda. I restringimenti di carreggiata, uniti al traffico pesante, stanno provocando rallentamenti prolungati su diversi chilometri.

Le autorità invitano gli automobilisti a consultare in tempo reale i pannelli a messaggio variabile (PMV) e le app di viabilità come VAI e CCISS per gestire al meglio gli spostamenti. Si consiglia inoltre di valutare percorsi alternativi o soste nelle aree di sosta, in attesa di un miglioramento della circolazione.

Sul tratto interessato, uno dei più trafficati dell’intera A16, è presente personale di sicurezza impegnato nei cantieri per garantire la sicurezza stradale.