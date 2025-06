Tragedia sul lavoro a Poggiomarino: operaio perde la vita cadendo da tre metri

Un grave incidente sul lavoro si è verificato nel pomeriggio in via Arcivescovo D’Ambrosio, a Poggiomarino. I carabinieri della locale stazione sono intervenuti prontamente sul posto, allertati per una tragica caduta che ha coinvolto un operaio di 55 anni.

L’uomo, dipendente di un’azienda attiva nel settore del trasporto merci su strada, è precipitato da un’altezza di circa tre metri mentre stava effettuando operazioni di scarico. L’impatto è stato fatale: l’operaio è deceduto sul colpo.

Sul luogo della tragedia sono intervenuti anche i carabinieri del Nucleo Ispettorato del Lavoro, per avviare gli accertamenti e verificare l’eventuale mancato rispetto delle norme di sicurezza.

La comunità di Poggiomarino è profondamente scossa. Questo drammatico episodio riaccende i riflettori sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, un tema purtroppo ancora troppo attuale.

Le indagini sono attualmente in corso.