Pomigliano d’Estate 2025: al via la stagione degli eventi con Gigi Finizio, Simone Schettino e oltre 30 appuntamenti gratuiti

Dal 21 giugno al 19 settembre Pomigliano d’Arco si trasforma in un palcoscenico a cielo aperto per accogliere “Pomigliano d’Estate 2025”, la rassegna culturale estiva che torna con un programma ricco di musica, teatro, letteratura, gastronomia e intrattenimento per tutte le età.

L’estate pomiglianese promette di essere un viaggio emozionante tra arte e tradizione, con oltre 30 eventi gratuiti che animeranno piazze, giardini e spazi pubblici della città.

I protagonisti

Tra i nomi di punta Gigi Finizio, voce tra le più amate della musica napoletana, e Simone Schettino, comico e attore campano noto per la sua satira pungente. Accanto a loro tanti altri artisti tra cui:

• Debora Caprioglio, Saverio La Ruina e Antonella Morea, protagonisti degli spettacoli teatrali nel suggestivo Giardino dei Miti

• Il sassofonista Marco Zurzolo e l’ensemble del Pomigliano Jazz, con live dedicati al grande jazz italiano

Cultura, sapori ed emozioni

Non solo spettacoli. Il programma include anche:

• Il Festival della Letteratura Indipendente, con reading d’autore e incontri culturali

• Street food e degustazioni, per valorizzare la tradizione gastronomica locale

• Laboratori creativi per bambini, esperienze interattive e attività per famiglie

• Milonghe di tango, performance itineranti e momenti di danza sotto le stelle

Accesso gratuito e programma disponibile

Tutti gli appuntamenti di “Pomigliano d’Estate 2025” sono a ingresso libero. Un’occasione per vivere l’estate nella propria città all’insegna della condivisione, della cultura e del divertimento.

Pomigliano d’Arco

Dal 21 giugno al 19 settembre 2025

Le date e gli orari potranno subire variazioni per motivi organizzativi.

Il programma completo è disponibile online: scaricalo, condividilo e vivi l’estate a Pomigliano.