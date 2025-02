Atripalda (AV) – Lamorgese agli studenti: “La cultura per affrontare con responsabilità le sfide della vita”.

Mercoledì 19 febbraio il consigliere di Stato ed ex ministro dell’Interno Luciana Lamorgese è stata di nuovo ospite presso l’Istituto De Caprariis per confrontarsi con gli studenti riguardo alla propria esperienza all’interno delle istituzioni. L’iniziativa è nata dalla collaborazione del liceo atripaldese con l’Università Cattolica di Milano e il PESES, progetto portato avanti dall’economista Carlo Cottarelli. “Condivisione” – di scopi e di conoscenza – la parola chiave della giornata, sulla quale l’ex capo dell’Interno ha posto particolare enfasi in merito alla sinergia con le istituzioni locali e gli enti intermedi. Condivisione da perseguire anche a livello europeo, nel quale Lamorgese ha svolto un importante ruolo nel difficile tentativo di orientare i ventisette verso i medesimi obiettivi. La discussione si è poi spostata sulle domande degli studenti, incuriositi dal curriculum professionale dell’ospite e in particolare dai tre anni trascorsi al Viminale. “Studiate, siate sempre impegnati, sentitevi cittadini e non sudditi”, il messaggio finale di Luciana Lamorgese. “Voi avete la possibilità” – ha chiosato l’ex prefetto rivolgendosi alla platea – “con la scuola e la cultura, di essere cittadini a pieno titolo perché il futuro è vostro ed è tempo di speranza”.