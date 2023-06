ATRIPALDA (AV). Grave incidente stradale muore giovane donna, si era sposata solo da una settimana

I Vigili del Fuoco di Avellino intorno alle ore 19’00 di oggi 24 giugno, sono intervenuti sul raccordo autostradale Avellino – Salerno a circa 700 metri dallo svincolo di Atripalda, al Km. 29,400 in direzione Salerno, per un grave incidente stradale che ha visto coinvolte due autovetture. Nella dinamica dell’incidente è deceduta una donna di 41 anni di nazionalità straniera, mentre gli occupanti dell’altra auto coinvolta, un ragazzo ed una ragazza sono stati visitati sul posto dai sanitari del 118 intervenuti, durante il nostro intervento. I veicoli incidentati sono stati messi in sicurezza. La donna deceduta si era sposata solo da una settimana.