Baiano inaugura la nuova Casa Comunale: un nuovo spazio per cittadini e istituzioni

BAIANO – La comunità si prepara a vivere un momento significativo con l’apertura ufficiale della nuova Casa Comunale, un’opera attesa che segna un importante passo in avanti per l’organizzazione dei servizi pubblici e la vita amministrativa del paese.

L’appuntamento è fissato per sabato 21 marzo 2026 alle ore 11:30, quando si terrà la cerimonia inaugurale aperta a tutta la cittadinanza. Un invito che l’Amministrazione comunale rivolge a residenti, associazioni e istituzioni, con l’obiettivo di condividere un traguardo importante per l’intero territorio.

La nuova struttura è stata realizzata per offrire spazi più moderni, funzionali e accessibili, migliorando la qualità dei servizi e facilitando il rapporto tra cittadini e uffici comunali. Un intervento che rappresenta non solo un miglioramento logistico, ma anche un segnale concreto di crescita e rinnovamento.

L’inaugurazione sarà quindi un momento di partecipazione e condivisione, durante il quale la comunità potrà scoprire e vivere un luogo destinato a diventare punto di riferimento per la vita pubblica e istituzionale di Baiano.

Un’occasione per guardare al futuro, rafforzando il senso di appartenenza e il legame tra cittadini e istituzioni.